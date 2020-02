Beige ist nicht langweilig : Die neue Mode in den Farben der Natur

Frankfurt/Main Beige hat keinen besonders guten Ruf, zumindest nicht in der Mode. Für Sofas oder Fliesen ist die Farbe beliebt, aber als Kleid, als Mantel oder Bluse? Gewöhnen Sie sich daran - Beige liegt im Trend.

Die angesagten Farben der Mode reflektieren gesellschaftliche Strömungen. So waren in der Zeit nach dem 11. September 2001, den Terroranschlägen in den USA, dunkle Farben beliebt, erinnert sich Andreas Rose. Nicht so düster, aber ebenfalls sehr dezent wird die Mode in diesem Sommer wirken, erwartet der Modeberater aus Frankfurt.