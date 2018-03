Die Person Claudia Neumeister

Ihren Mann hat Claudia Neumeister 2010 geheiratet. Kennengelernt haben sie sich über eine Datingplattform im Internet. „Ich hatte viele Dates und habe viele Frösche geküsst, bis ich den richtigen gefunden habe.“

Die ehemalige Headhunterin weiß also wovon sie spricht, wenn es darum geht den richtigen Partner finden zu wollen. Denn sie weiß, trifft man jemanden, den man im Internet kennengelernt hat, muss man sich auf die Informationen verlassen, die derjenige auf der Plattform preisgibt. Was fehlt, ist die Möglichkeit jemanden zu fragen, wie der jeweils andere einzuschätzen ist.

Da sie als Kind viel Zeit in einem Restaurant verbracht hat, dort praktisch aufgewachsen ist, hat sie von früh auf gelernt, mit Menschen in Kontakt zu kommen und diese einzuschätzen. Und diese Fähigkeit hilft ihr heute: „Als Headhunter habe ich Menschen mit ihrer Karriere zusammengebracht.“ Und heute bringt sie Menschen zusammen. Das funktioniert vor allem, indem sie die richtigen Fragen stellt, zuhört, was gesagt wird und was nicht und indem sie sich mit der Geschichte der Menschen auseinandersetzt. Seit mehr als 20 Jahren setzt sie sich in Gesprächen mit Menschen auseinander und hat daher einen guten Instinkt dafür entwickelt, Menschen einschätzen zu lernen. Dabei hilft aber auch das Studium der Persönlichkeitspsychologie, indem sie sich vor allem mit Bindungsstilen auseinander gesetzt hat.

In ihrer Arbeit bei Luxdates fungiert sie auch als Coach. In persönlichen Gesprächen mit Auftraggebern können verschiedene Themen angesprochen und Feedback gegeben werden. Denn sie weiß: „Das sich-einlassen ist oftmals nicht leicht, denn man muss bereit sein, sich auch selbst zu hinterfragen. Teilweise muss man auch Kompromisse eingehen und offen aufeinander zu gehen.“ Vor allem Offenheit und Aufgeschlossenheit sei wichtig. Auch bei diesen Themen versucht Claudia Neumeister zu helfen und zur Seite zu stehen.

In ihrer Karriere als Headhunter und im Personalwesen in der Corporate Welt hat Claudia Neumeister festgestellt, dass ihre Arbeit sie nicht richtig erfüllt. Sie setzte sich mich sich selbst auseinander und stellte fest: Sie war glücklich, wenn sie im privaten Bereich Menschen Amor spielen konnte. Da sie schon immer gerne als Matchmaker tätig war, entschied sie sich dazu, mit 50 Jahren ihrem Leben in dieser Richtung nochmal eine Wende zu geben. „Ich habe gemerkt, dass meine eigenen Werte nicht mit denen der Corporate Welt übereinstimmen.“ Stattdessen will sie auf ihre Fähigkeiten zurückgreifen und Menschen zusammenbringen.

