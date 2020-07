Schutz vor UV-Strahlung : Die richtige Haarpflege im Sommer

Köln/Berlin Seidig, schimmernd und gesund: So sehen Traumhaare aus. Doch die Realität ist vor allem im Sommer oft eine andere. Denn dann braucht das Haar besondere Pflege.

Nicht ohne UV-Schutz für die Haut in die sommerliche Mittagssonne gehen - das weiß schon jedes Kind. Was aber selbst viele Erwachsene nicht wissen: Auch das Haar braucht im Sommer besondere Pflege - und Schutz vor der Sonne. Sonst wird es brüchig und stumpf.

„UV-Strahlen, Chlor- oder Salzwasser, aber auch Hitze sorgen dafür, dass Haare im Sommer oft großen Strapazen ausgesetzt sind“, erklärt Roberto Laraia, Art Director beim Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks in Köln. Das sorgt dafür, dass Haare trocken und brüchig werden und ihren Glanz verlieren, weiß der Haarexperte.

Dafür gibt es vor allem eine Erklärung: „Die Lipide des Haars gehen verloren“, erklärt Laraia. Lipide sind Fettstoffe, die sowohl in der Haut als auch im Haar vorkommen. Im Haar verbinden sie die einzelnen Schichten wie eine Art Klebstoff. Doch das ist noch nicht alles: „Bei gestresstem Haar beschleunigt sich die sogenannte Telogenphase, also die Ruhephase, in der das Haar nicht wächst“, fährt Laraia fort. Im schlimmsten Fall kann es durch den Lipidmangel und die beschleunigte Telogenphase sogar zu Haarausfall kommen.