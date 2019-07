Hüte, Kappen oder Mützen : Die richtige Kopfbedeckung für den Sommer

Kopfbedeckungen wie Hüte, Kappen oder Mützen sind modisch, keine Frage, denn kaum ein Accessoire kann den Look so stylisch abrunden. Doch vor allem im Sommer erfüllen sie auch praktische Funktionen, denn bei starker Sonneneinstrahlung dienen sie als optimaler Sonnenschutz.

Wenn die Sonne lacht, zieht es uns nach draußen. Doch in der warmen Jahreszeit sollte ein angemessener Sonnenschutz nicht fehlen. Die Hitze und UV-Strahlen schaden nicht nur der Haut, sondern die Gesundheit kann in vielfältiger Hinsicht leiden. Auch eine Kopfbedeckung sollte im Sommer ein fester Bestandteil des täglichen Outfits sein. Wer am See oder im Gebirge unterwegs ist, sollte bedenken, dass die Sonneneinstrahlung noch um ein Vielfaches höher ist. Menschen mit lichten Haaren sollten umso vorsichtiger sein. Mit einer Kopfbedeckung wird das Gesicht vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und der Kopf bleibt kühl. Sie vermeidet einen Sonnenbrand auf der Kopfhaut, Sonnenstich und Hitzschlag. Es gibt eine "große Auswahl an modischen Kopfbedeckungen". Unter den vielen verschiedenen Modellen und Styles findet jeder das Passende.