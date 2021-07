Tipps von Modeexperten : Die Sommerfarbe 2021: Wie man Orange gut kombiniert

Hamburg/Ulrichstein Da ist die Sehnsucht nach Leben, nach Freude, nach Farbe in diesen verunsichernden Zeiten - und Orange soll im Mode-Sommer 2021 für dieses Gefühl stehen. So trägt man den Farbtrend.

Lebensfreude, Optimismus und Vitalität - kaum eine andere Farbe hat eine solche Signalwirkung wie Orange. Und deswegen ist der leuchtende Ton gerade auch in Mode.

Das bekannten Pantone -Farbinstitut hat sogar gleich zwei Orangetöne in seine Modefarbtrends für diesen Sommer berufen: „ Marigold “ nennt sich das Orange mit goldenem Unterton, „ Orange Ochre “ ist eine eher braunstichige Variante. Sie sprechen gemeinsam mit anderen leuchtenden Farbtönen unsere „Sehnsucht nach der unbeschwerten Freude an, die durch Farbe in unser Leben kommt“.