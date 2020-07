Brautkleid mit zweitem Leben : Die Trends für die Hochzeit 2021

Schnaittach Wer nächstes Jahr heiraten möchte, sucht jetzt schon sein Brautkleid aus - denn die Lieferzeit ist oft lang. Bei der Auswahl sind Bräute ebenfalls vorausschauend, damit sie lange etwas vom Kleid haben.

Das führt zu einer Trendveränderung: Angesagt sind beispielsweise „hübsche taillenhohe Röcke mit einem Spitzentop oder auch Jumpsuits“, berichtet Wiesener. „Man kann auch so manches andere Kleid später auch noch so tragen, dass man darin eben nicht wie eine Braut aussieht - etwa einen Tüllrock mit einer Jeansjacke und Sneakers kombinieren.“

Zu der Entwicklung passt auch ein Kleiderstil, der in Trend kommt: „Minimalistisches, schönes und zeitloses Schneiderhandwerk, das auch in 20 Jahren noch gut aussieht“, beschreibt Wiesener jene Modelle. Diese Kleider haben oft gerade Schnitte und eine sehr feminine Wirkung - obwohl sie durchaus auch hochgeschlossen sein können.

Insgesamt würden die Bräute auch weniger Geld für ein Kleid in die Hand nehmen - „denn das Geld geht eher in die Party, das war vor fünf Jahren noch nicht so“, ergänzt Wiesener. Zumal inzwischen viele Modeketten für die normale Damenbekleidung auch Hochzeitskleider anbieten, und das zu vergleichsweise günstigen Preisen.

Trotz dieses Wunsches nach mehr Langlebigkeit für die Kleider, ändert sich an der Farbgebung kaum etwas. Die große Mehrheit der Brautoutfits für die Eheschließung sind weiterhin weiß - auch wenn sich im Handel immerhin eine große Bandbreite an Weißtönen findet, etwa ein gelblicheres Beige oder ein ganz zartes, helles Lavendel. „Richtige Farben sind in der Regel aber nur Akzente im Outfit“, so Wiesener.