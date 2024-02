Schlicht mit Extra Die wichtigsten Modetrends für Frühling und Sommer

Fransen: Ein Thema, das in den Frühjahrs- und Sommerkollektionen generell eine größere Rolle spielt. Etwa geometrisch angeordnet am goldenen, gerade geschnittenen Minikleid beim Schweizer Label Akris. Oder am ansonsten schlichten ärmellosen weißen Kleid von Jil Sander. Fransendetails würden durch Bewegung gekonnt in Szene gesetzt, sagt Andreas Rose. „So gibt es zum Beispiel auch Fransenrockgürtel. Ein Upgrade für fast jedes Outfit, wie bei Prada zu einer Shorts getragen. Sie müssen sich also nicht gleich ein ganzes Fransenkleid kaufen.“