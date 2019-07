Tipps zur Entspannung : Drei Wege zur Entschleunigung in den Sommermonaten

Gerade im Sommer sehnen sich viele Menschen danach, den Alltag etwas zu entschleunigen und eher zur Ruhe zu kommen. Gleichsam lassen berufliche und private Verpflichtungen die Umsetzung dieses Wunsches nicht in jedem Fall zu. Doch worauf ist zu achten, um zumindest zeitweise in den Genuss dieser Erholung zu kommen? Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Punkte.

Wenn es uns gelingt, uns etwas von den gewohnten Mustern des Alltags zu entfernen, so trägt auch dies einen wichtigen Teil zu unserer Entspannung und Erholung bei. Wer den Blick in die Ferne schweifen lassen möchte, kann auch in diesem Jahr aus zahlreichen attraktiven Reisezielen wählen. Einerseits gibt es Destinationen innerhalb Europas, die hier in besonderer Art und Weise auf sich aufmerksam machen können. Städte wie Rom, Florenz oder Krakau lassen sich im Rahmen eines Städtetrips erkunden, für den noch nicht einmal viele Urlaubstage zur Verfügung stehen müssen.

Auf der anderen Seite sind die Vorstellungen sehr unterschiedlich, was nun die entspannte Gestaltung einer Reise angeht. Manche wissen hier die Aktivitäten vor Ort zu schätzen, welche die Möglichkeit bieten, mit Land und Leuten auf Tuchfühlung zu gehen. Andere pochen hingegen darauf, endlich Ruhe einkehren zu lassen und sehnen sich nach Buffet und Strand. Im Urlaub ist jene Zeit gekommen, in der endlich diese persönlichen Vorlieben zum Ausdruck gebracht werden können, um die Zeit ganz nach dem individuellen Genuss zu gestalten.

Ein weiterer Trend, der in diesem Sommer viele Menschen erreicht, ist ebenfalls sehr eng mit dem Thema Entschleunigung verknüpft. Beim Digital Detox geht es darum, sich für einige Zeit von den Auswirkungen digitaler Endgeräte zu befreien. Für diesen Zweck werden klare Grenzen gesetzt, in denen sich die Nutzung von Smartphone, Tablet und Co bewegen soll. Andere verzichten sogar ganz auf deren Einsatz und schirmen sich von den digitalen Medien ab. In beiden Fällen handelt es sich um einen Weg, Abstand von den ewigen Benachrichtigungen zu nehmen, die das digitale Leben in diesen Tagen prägen.