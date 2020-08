E-Mobility wächst weiter : Von E-Roller bis zum E-Mountainbike - so bleiben Sie up to date

Foto: Pixabay.com/© Maxfoot

Der Umweltschutzgedanke manifestiert sich in den Köpfen von immer mehr Menschen. Von Solardächern über Mülltrennung bis hin zur Verwendung nachhaltiger Materialien - das Thema Umweltschutz ist allgegenwärtig und in der öffentlichen Wahrnehmung angesehener denn je. Mittlerweile spielt dieser Aspekt auch in der Fortbewegung eine tragende Rolle und beschränkt sich dabei längst nicht mehr nur auf Autos.

E-Mobility ist en vogue

Das Bewusstsein für Umweltschutz war zu keiner Zeit so ausgeprägt wie dieser Tage. Nicht nur was die alternative Fortbewegung auf vier Rädern anbetrifft, gibt es mittlerweile einige überaus durchdachte Möglichkeiten. Insbesondere das E-bike hat sich längst durchgesetzt und erfreut sich einer stetig wachsenden Fangemeinde. Wer sich nicht mehr unbedingt einen steilen Berg mit einem herkömmlichen Fahrrad hochquälen möchte, gleichzeitig allerdings ein Mofa oder Ähnliches mit Verbrennungsmotor nicht als wirkliche Alternative ansieht, greift immer häufiger zu einem E-Bike. Schließlich lassen sich auf diese Weise die Vorteile eines Fahrrads und eines Mofas miteinander verbinden, ohne dass gleichzeitig die Nachteile in Kauf genommen werden müssen.

E-Roller auf dem Vormarsch

Die Vorzüge eines kleinen und vergleichsweise leichten Elektromotors werden dieser Tage auch immer öfter in Form der sogenannten E Roller genutzt. In diesem Spektrum bieten sich dem umweltbewussten Fahrer mittlerweile eine ganze Reihe unterschiedlicher Modelle. Auch für Kinder gibt der Markt in diesem Segment allerlei attraktive Möglichkeiten her. Wer also einen Familienausflug mit Elektrorollern unternehmen möchte, findet mittlerweile für jedes Familienmitglied einen geeigneten Roller.

Wichtige Informationsquellen

Die öffentliche Sensibilisierung für das Thema Umweltschutz und damit einhergehend alternativer Antriebstechnologien hat zu einer Akzeptanz geführt, die es findigen Herstellern erlaubt, ihre Forschungen und Entwicklungen in dieser Richtung massiv voranzutreiben. Das führt dazu, dass immer mehr Modelle von E-Rollern, E-Bikes und Elektroautos den Markt fluten, die mit immer ausgefeilterer Technik ausgestattet sind. Die Entwicklung in diesem Bereich hat mittlerweile unzweifelhaft mächtig Fahrt aufgenommen und so gestaltet es sich zuweilen nicht ganz einfach, stets den Überblick über die neuesten Entwicklungsstufen zu behalten. Wie ist es also möglich, permanent auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Für diesen Zweck bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten an.

Messen

Eine der beliebtesten Varianten stellen nach wie vor einschlägige Fachmessen dar. Eine Vielzahl unterschiedlicher Hersteller aus allen Teilbereichen der E-Mobilität geben sich auf derartigen Veranstaltungen die Ehre und stellen ihre neuesten Entwicklungen vor. Messen dieser Art erfreuen sich gleich aus mehreren Gründen großer Beliebtheit. Einerseits steht natürlich der informative Charakter im Vordergrund - schließlich veröffentlichen nicht wenige Unternehmen ihre neuesten technischen Errungenschaften exklusiv auf einer solchen Messe.

Darüber hinaus kann sich ein geneigter Besucher in diesem Rahmen jede Menge hilfreiche Anregungen und Tipps holen. Der zweite wesentliche Vorteil besteh darin, dass Produkte auf einer Messe oftmals auch gleich noch ausprobiert werden können. Probesitzen in einem neuen Elektroauto, eine kleine Testrunde mit dem neueste E-Bike oder eine Probefahrt mit dem einen oder anderen E-Roller. All diese Vorzüge finden interessierte E-Mobility-Enthusiasten nur auf einer entsprechenden Messe.

Fachpresse

Wer lange Anfahrtswege zur nächsten Messe scheut oder die Zeit bis zu einer solchen Veranstaltungen nutzen möchte, um sich anderweitig zu informieren, der greift üblicherweise zu entsprechender Fachpresse. Auf diese Weise ist es möglich, sich schon im Vorfeld einer Messe adäquat und vor allem unabhängig über bestimmte Fahrzeuge zu informieren. So praktisch und unterhaltsam eine Messe auch sein mag; jeder Besucher muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass das vorrangige Ziel der ausstellenden Hersteller darin besteht, ihre Produkte anzupreisen und zu verkaufen.

Kaum ein Aussteller wird einen potentiellen Käufer auf die Schwächen des E-Rollers, des E-Bikes oder dergleichen hinweisen. Hier kommen dann die Vorzüge der Fachpresse ins Spiel. Um bereits gut gerüstet zu einer Messe zu reisen, empfiehlt es sich daher, Fachartikel und Testberichte auf branchenspezifischen Portalen oder in entsprechenden Fachzeitschriften zu studieren. Hier werden in aller Regel nämlich nicht nur die Stärken eines Produktes, sondern auch die Nachteile und eventuell versteckte Mängel angesprochen. Auf diese Weise kann sich also ebenfalls jeder geneigte Freund der E-Mobility unabhängig und fachkundig auf dem Laufenden halten.

YouTube

Immer beliebter werden auch Testberichte in Videoform. Nicht jeder hat stets die Möglichkeit, sich 15 Minuten lang einen ausgiebigen Artikel auf einem Fachportal durchzulesen. In Form eines Videos können Informationen nicht nur erheblich schneller, sondern auch wesentlich anschaulicher vermittelt werden. Überaus bildhaft werden hier bestimmte Produkte getestet und Stärken sowie Schwächen an den Zuschauer herangetragen. Wer also visuell aufbereitete Inhalte in diesem Kontext bevorzugt, findet auf Videoportalen wie YouTube und dergleichen ein breit gefächertes Spektrum an fachspezifischen Videos. Im Gegensatz zu Fachzeitschriften oder Messen bietet sich hier überdies der Vorteil, dass ein entsprechendes Video vollkommen gratis und jederzeit abrufbar zur Verfügung steht.

Informationen über TV

Wer sich entsprechenden Inhalten eher ungern in Form von Fachartikeln widmet, sondern sich lieber als passiver Zuschauer/Zuhörer denn als aktiver Leser informiert; dem bieten sich zudem auch im Rahmen des TV-Programms immer wieder Möglichkeiten, sich bezüglich der E-Mobility auf dem aktuellen Stand zu halten. Schließlich sind auch die TV-Sender auf Zuschauer angewiesen, können sich dem öffentlichen Interesse an solchen Themen nicht entziehen und kommen daher gar nicht um die Ausstrahlung von Inhalten zu E-Mobilität herum.

In diesem Zusammenhang bietet die TV-Landschaft in unregelmäßigen Abständen durchaus interessante Dokumentationen oder auch mit Experten gespickte Diskussionsrunden zum Thema, welche dem Zuschauer zumeist einen hohen Informationsgehalt bieten. Wer sich also ein wenig mit dem TV-Programm der nächsten Tage und Wochen auseinandersetzt, stößt immer wieder auf überaus nützliche Formate in diesem Kontext.

Fazit

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich mit dem steigenden Interesse am Thema E-Mobility auch die Möglichkeiten zur Information massiv erweitert haben. Ob Messen, Videoportale, Fachzeitschriften, Blogseiten oder das gute alte TV-Programm - auf immer mehr "Kanälen" wird dem Umstand des steigenden Umweltbewusstseins der breiten Masse Rechnung getragen.