Alternative zum Rauchen? : E-Zigaretten mit und ohne Nikotin

Die Zahl der Raucher ist rückläufig und aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die E-Zigarette ein probates Hilfsmittel ist, sich vom Glimmstängel zu entwöhnen. Denn E-Zigaretten können sowohl mit Nikotin als auch ohne Nikotin genutzt werden.

Damit sind die Vorteile der E-Zigarette aber nur angerissen, denn das handliche Gerät kann noch viel mehr. Dieser Beitrag zeigt, wie vielfältig eine E-Zigarette verwendet werden kann und welche Möglichkeiten sie gegenüber der herkömmlichen Tabakzigarette bietet.

Was ist eine E-Zigarette und wie funktioniert sie?

Die E-Zigarette ist eine relativ junge Erfindung, denn es gibt sie erst seit dem Jahr 2003. Ein chinesischer Wissenschaftler entwickelte sie als Alternative zur herkömmlichen Zigarette. Bei der E-Zigarette handelt es sich um ein Elektrogerät, in dem das E-Liquid, eine spezielle Flüssigkeit, erhitzt und verdampft wird. E-Zigaretten von heute sind besonders handlich, passen in die Hosentasche und lassen sich ganz bequem per USB-Kabel, genau wie ein Smartphone, aufladen. Wer noch mehr Infos zur E-Zigarette sucht, erhält hier einen kompakten Überblick.

So unterscheiden sich E-Zigarette und herkömmliche Zigarette

Zwischen E-Zigaretten und Tabakzigaretten gibt es gleich mehrere gravierende Unterschiede. Weil sich beide Modelle so grundlegend unterscheiden, spricht man beim Betreiben einer E-Zigarette auch vom "Dampfen", während sich der Begriff "Rauchen" ausschließlich auf das Konsumieren von Tabakzigaretten bezieht. Zu den offensichtlichsten Unterschieden gehört, dass es sich bei der E-Zigarette um ein Elektrogerät handelt und diese nicht aus Tabak und Zigarettenpapier besteht, wie es bei der Tabakzigarette der Fall ist. Der "Brennstoff" der E-Zigarette besteht nicht aus Tabakblättern, sondern aus dem E-Liquid, einer Flüssigkeit, die aus pflanzlichem Glykol, Propylenglykol und Wasser besteht. Der Dampf einer E-Zigarette erfordert lediglich Temperaturen zwischen 80 und 120°C, während die herkömmliche Zigarette Temperaturen bis zu 850°C erzeugt. Ein weiterer Unterschied liegt in der Nikotinaufnahme. Beim Dampfen nikotinhaltiger Liquids in der E-Zigarette läuft die Nikotinaufnahme wesentlich langsamer ab als beim Rauchen einer herkömmlichen Zigarette. Während der Dampfer bei der E-Zigarette selbst festlegen kann, ob und wenn ja, wie viel Nikotin enthalten sein soll, ist die Tabakzigarette immer gleich stark.

Mit oder ohne Nikotin?

Ob das Dampfen mit der E-Zigarette nikotinhaltig ist oder nicht, entscheidet ganz allein der Dampfer selbst. Anders als eine herkömmliche Tabakzigarette, die immer Nikotin enthält, können E-Zigaretten auch komplett nikotinfrei gedampft werden. Dazu wird lediglich das Basisliquid in den Tank des Verdampfers gefüllt. Dieses kann mit Aromen weiter verfeinert werden. Hier bietet die E-Zigarette damit den Vorteil der Individualisierung. Bei Tabakzigaretten gibt es eine solche Option nicht, denn ihre Nikotinstärke ist festgelegt und nicht weiter individualisierbar.

