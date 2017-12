später lesen Gebäck Ein ganzes New Yorker Frühstück in einem Croissant FOTO: Christina Horsten FOTO: Christina Horsten Teilen

Die Menschen in New York müssen immer dringendst schnell irgendwo hin, besonders morgens - aber sie haben auch gerne ein gutes Frühstück. Ein findiger Bäcker hat das jetzt zusammengebracht und die Lieblingsfrühstücke der New Yorker einfach komplett in Croissants gepackt. dpa