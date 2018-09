später lesen Stilsicher auf die Wiesn Ein modischer Knigge fürs Oktoberfest FOTO: Ernsting's family FOTO: Ernsting's family Teilen

Twittern

Teilen



Das größte Volksfest der Welt beginnt bald wieder - das Oktoberfest. Doch nicht nur dort greift man zur Trachtenmode. Auch auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sowie Festen in Süddeutschland und dem Rest des Landes kommt man kaum an Dirndl und Lederhose vorbei. dpa