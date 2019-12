Die 2010er Jahre : Ein Zehnerjahre-Lexikon

Berlin Die 20er Jahre kommen: Ende 2019 ein Lexikon von A bis Z des abgelaufenen Jahrzehnts, den 2010er Jahren. Können Sie sich an alles erinnern?

Aktivkohle: Black is everywhere - Trendprodukt in Duschgel, Eis, Smoothie, Burgerbrötchen, Zahnpasta und so weiter.