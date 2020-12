„Öko-Test“ : Elf Lippenbalsame schneiden mit „sehr gut“ ab

Frankfurt/Main Lippenbalsam schützt im Winter vor Kälte und Heizungsluft. Doch was ist drin in den Pflegestiften? Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat mehrere Produkte gecheckt. Das Ergebnis: eine große Bandbreite.

Die Haut an den Lippen ist sehr empfindlich. Außerdem landet ein Teil der Pflege, die man dort aufträgt, in unserem Körper, weil wir die Lippen ablecken.

Grund genug, darauf zu schauen, was so ein Pflegestift enthält. Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat in ihrer aktuellen Ausgabe (1/2021) 20 Produkte untersucht, knapp die Hälfte davon Naturkosmetik.