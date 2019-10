Augenpartie pflegen : Falten vorbeugen

Frankfurt/Main Die Augenpartie braucht besondere Pflege. Denn dort gibt es kaum Unterhautfettgewebe und wenige Talg- und Schweißdrüsen.

Das erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. Zudem ist die Haut an dieser Stelle besonders dünn - dadurch entstehen leicht Fältchen. Was also tun?