Aus Hygienegründen Farbe des Lippenstiftes auf Innenfläche der Hand testen FOTO: Daniel Karmann

Die Testprodukte der Lippenstifte im Handel wenden Frauen aus hygienischen Gründen besser nicht direkt am Mund an. Stattdessen bietet sich die Handinnenfläche an. dpa