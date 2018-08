später lesen Hauchzartes Federn werden zum Hingucker FOTO: Patrizia Pepe FOTO: Patrizia Pepe Teilen

Twittern

Teilen



Federn sind in der kalten Jahreszeit etwas für das Innenleben der Kleidung. In dieser Saison sind Federn schmückendes Accessoire - „und zwar auf Röcken, Kleidern, als Besatz bei Jacken oder Blusen und in der Abendmode“, so Shopping-Beraterin Anette Helbig. Von Andrea Abrell, dpa