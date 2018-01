später lesen Schutz für die Haut Fettreiche Sonnencreme für den Wintersport einplanen FOTO: Sebastian Kahnert FOTO: Sebastian Kahnert Teilen

Gerade in der Kälte leidet die Haut. „Für Wintersportler ist eine Extraportion Hautschutz und -pflege besonders wichtig“, sagt daher Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main. dpa