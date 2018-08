Firmeninsolvenz Bench: Profitieren Sie heute von der großen Auswahl zu günstigen Preisen

Bench ist ein britisches Modelabel, was mit seinen Kollektionen verschiedener Fleece- und Kapuzenpullis bekannt wurde. Vor Kurzem gab der Bench-Direktor Barry Knight bekannt, dass die Marke Bench Insolvenz angemeldet hat.

Die Ursache hierfür läge vor allem in der Abwertung des britischen Pfundes, an dem starken Wettbewerb sowie am rückläufigen Markt in diesem Modebereich. Auch Logistikprobleme haben zu dem letztlich nicht mehr zu umgehenden Ende geführt. Allgemein ist aber auch zu sagen, dass ein solcher Absturz der Modemarke kein Einzelfall ist, was Experten damit begründen, dass der Produktlebenszyklus in der Modebranche immer kürzer wird. Lange wurde versucht, die doch zeitweise sehr erfolgreiche Marke Bench zu erhalten. Doch leider sind die Bemühungen gescheitert, so dass eine Insolvenz unausweichlich wurde. Für die Fans der Marke Bench unter Ihnen gibt es aber auch gute Neuigkeiten. Zum einen muss die Insolvenz nicht den endgültigen Untergang der Marke bedeuten, denn auch Vorgänger, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten, haben es beispielsweise unter neuen Eigentümern erneut zum Erfolg geschafft. Zum anderen können Sie von der Folge dieses unschönen Ereignisses profitieren, denn ein Großteil des Inventars wird heute versteigert. Sind Sie auf der Suche nach neuen Elektrogeräten, ausgefallenen Dekorationsartikeln oder anderem Inventar? Hier können Sie einmal durch das gesamte Angebot stöbern und vielleicht ein paar ansprechende Produkte finden, für die sich das mitbieten lohnt. Produkte eines weltweit bekannten Labels wie Bench darf nicht jeder sein Eigen nennen. Daher wird Ihnen heute die große Chance geboten, das eine oder andere Schnäppchen zu schlagen.

Das aktuelle Angebot

Neben Ventilatoren, Elektrogrills und Aktenvernichtern werden auch Trekking Räder, Flachbildschirme und Tretroller für wenig Geld angeboten. Sind Sie aktuell auf der Suche nach neuen Möbeln für Ihr Büro? Auch in diesem Bereich werden Sie bei der Versteigerung womöglich fündig, denn hier kommen auch Sitzbänke, Tische, komplette Schreibtischinseln und Bürostühle unter den Hammer. War für Sie bisher nichts dabei, was Ihr Interesse geweckt hat? Dann sprechen Sie eventuell praktische Kleiderstangen oder Schaufensterpuppen an, mit denen Sie auch Ihr Zuhause verschönern können. Ausgefallenere Dekorationsobjekte wie beispielsweise Pferde in realer Größe, können Sie ebenfalls finden. Neben den bisher genannten Produkten werden hier auch unzählige Apple-Produkte mit niedrigen Startpreisen veräußert. Wer möchte sich diese Chance schon entgehen lassen? Zwar sind die Produkte nicht aus erster Hand, dennoch sind sie größtenteils gut erhalten und funktionieren einwandfrei. Hier können Sie bestimmt das eine oder andere Schnäppchen ergattern. Im Vergleich zum Kauf von anderen gebrauchten Apple-Geräten könnten Sie dennoch das Glück haben, die Versteigerung mit einem richtigen Glücksgriff zu beenden.

Vor- und Nachteile einer Auktion

Wie bereits erwähnt haben Sie bei der Versteigerung des Inventars von Bench die einmalige Chance, wertvolle Gegenstände zu einem äußerst günstigen Preis zu ergattern. Und das Preis-Leistungsverhältnis ist bei einer Auktion der unschlagbare Vorteil. Das Auktionshaus Hämmerle ist als erfahrener Auktionator mit dem Auftrag betraut, die Gegenstände zu versteigern. Dennoch sollten Sie vor einer Versteigerung die Rahmenbedingungen ansehen. Zu beachten ist, dass es beim Erwerb durch Ersteigerung kein Rückgaberecht gibt. Zudem kann in Einzelfällen ein zusätzliches Entgelt anfallen. Dieses Entgelt wird zusätzlich zum Kaufpreis berechnet und liegt bei 18%. Zudem sollten Sie beachten, dass es sich bei den Preisen durch Ersteigerung um Nettopreise handelt. Hier wird bei Bezahlung auch die entsprechend gültige Mehrwertsteuer fällig. Haben Sie weitere Fragen zum Ablauf einer Versteigerung oder dem Ablauf nach Ersteigerung eines Gegenstandes, finden Sie auf der Interseite des Auktionators alle für Sie notwendigen Informationen sowie die angebotenen Produkte, so dass Sie sich im Vorfeld bereits das für Sie beste Angebot heraussuchen können. Nutzen Sie die große, sich bietende Chance und nennen Sie ab morgen Gegenstände aus dem Inventar der Marke Bench Ihr Eigen. Wer kann das schon von sich behaupten?