Fit fürs Abenteuer: : Die neuesten Trends der Outdoor-Mode

Früher trugen sie nur Extremsportler und Bergsteiger, heute sieht man damit auch Geschäftsleute auf dem Weg zur Arbeit. Outdoorbekleidung ist längst von Abenteurer- zur Alltagsmode geworden. An diesen Trends kommen stilbewusste Pragmatiker diese Saison nicht vorbei.

Outdoor-Mode ist für die Natur gemacht. Umso behutsamer sollte bei ihrer Herstellung mit der Natur umgegangen werden. Immer mehr Labels setzen auf nachhaltige Funktionsmode. Von der Auswahl der Materialien für die Kleidung über ressourcenschonende Produktionsprozesse bis hin zum Recycling - an allen Stationen im Lebenszyklus eines Kleidungsstücks ist Umweltbewusstsein gefragt.

Auf reges Interesse stößt bei den Käufern das Thema Rückverfolgbarkeit . Die Kunden wollen wissen, wo ihre Kleidung herkommt. Ein Beispiel: Ein Kunde kauft ein Longsleeve aus Merinowolle. Im Idealfall legt der Hersteller den gesamten Produktionsprozess offen. Dank dieser Transparenz kann der Käufer mühelos nachvollziehen, von welcher Farm die Merinowolle stammt und wo das Shirt gefertigt wurde. Wichtig in diesem Zusammenhang sind anerkannte Qualitätssiegel- und Zertifizierungen, denn sie erhöhen die Glaubwürdigkeit des Engagements.

Outdoor-Mode wird immer leichter. Die Hersteller setzen verstärkt auf ultradünne Garne. Und je dünner die Fäden sind, desto leichter sitzt die Kleidung am Körper. Outdoor-Kleidung büßt dadurch aber nichts von ihrer Atmungsaktivität und Wasserdichte ein - an dem charakteristischen Aufbau aus Textil und Membran, der die Kleidungsstücke so funktional macht, ändert sich schließlich nichts. Die jüngste Errungenschaft der Produzenten ist ein extrem leichtes, transparentes Gewebe, das zu 100 Prozent aus Nylonfaser besteht. Dennoch ist es erstaunlich fest und belastbar.