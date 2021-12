Trends im Winter : Geometrie für die Augen: Eckige Brillen sind angesagt

Berlin Drei, vier oder gar sechs Ecken fürs Auge: Die aktuell angesagte Brillengestelle haben eine klare geometrische Struktur. Und wer kantige Züge hat, der finden auch runde Fassungen unter den Trends.

Die Experten empfehlen diese Form der Brillengläser für Menschen mit runden Gesichtskonturen und fülligen, weichen Zügen. Das Sechseck wirkt als Kontrast dazu. Der Tipp: Die Brille sollte so gewählt werden, dass die Augenbrauen parallel zur oberen Kontur verläuft.

Die runde Brille für markante Züge

Hat man gerade Brauen, ist eine Panto-Brille besser. Dieses Modell ist noch unten rund, aber oben oval abgeflacht. Man erkennt sie vor allem aber an ihrem auffälligen Nasensteg und hervorstehenden Scharnieransätzen.

Die quadratische Brille für große Gesichter

Aber wieder zurück zu den Ecken: Vier im Quadrat hat die dritte Brillenform, die das Kuratorium als Trend für den Winter benennt. Die Experten sehen diese Brillenform an Menschen mit elegantem Stil oder mit einem coolen Casual-Style.

Da die quadratischen Brillen eine große Fläche haben, stehen sie am ehesten Gesichtern, die ebenfalls etwas größer sind. Gerade Brauen sind dazu wichtig, da die obere Brillenkante ja auch gerade verläuft. Übrigens: Die große Glasfläche ist ein Plus, wenn man Gleichsichtgläser verwenden will.