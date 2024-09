Stiftung Warentest Geschmeidige Haare gewünscht: Wie gut sind Leave-in-Sprays?

Die positive Nachricht: In puncto Pflegeeigenschaften schneiden die meisten, nämlich sieben Leave-in-Conditioner und alle getesteten Kinder-Leichtkämmsprays, „gut“ ab. Und auch in der Gesamtbewertung sieht das Ergebnis kaum anders aus: Sieben der Erwachsenen-Sprays kommen auf die Note „gut“, darunter auch die zwei günstigsten Sprays in dieser Kategorie, die „Anti-Spliss Wunder ExpressRepair-Spülung“ von Schwarzkopf Gliss für 3 Euro pro 100 Milliliter und die „Feuchtigkeit & Glanz Feuchtigkeits-Sprüh-Spülung“ von Schauma für 1,50 Euro pro 100 Milliliter. Letztere ist laut Anbieter in dieser Rezeptur allerdings nicht mehr im Sortiment. Drei Erwachsenen-Sprays erhielten ein „befriedigend“. Bei den Kindersprays kommen drei Produkte auf die Note „gut“, ein Kinder-Leichtkämmsspray schneidet „befriedigend“ ab.