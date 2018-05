später lesen Was ist drin? Glycerin bindet Feuchtigkeit in Haut und Haar FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Glycerin ist ein Bestandteil der Haut und findet sich in deren Säureschutzmantel. Als Bestandteil von Pflegeprodukten zugeführt, kann es die Haut unterstützen: Es bindet Feuchtigkeit in dieser, erläutert der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt. dpa