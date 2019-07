Günstig Golfen: Geht das überhaupt? : Golfen ist hip und gehört in der gehobenen Gesellschaft einfach zum guten Ton

Der Manager, der Musikproduzent, Ärzte und Architekten, der Bänker und der Pilot haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Und doch verbindet die meisten Menschen in gut bezahlten Positionen ein gemeinsames Hobby: das Golfen.

Doch auch bei Menschen aus der Mittelschicht erfreut sich der Golfsport an einer stetig wachsenden Beliebtheit. Wie können sich aber Personen mit einem Durchschnittseinkommen die elitären Preise luxuriöser Golfklubs leisten? Der Geheimtipp der Billig-Golfer heißt Fernmitgliedschaft. Eine günstige Golf Fernmitgliedschaft kostet meist nicht einmal 50 Euro Gebühr im Monat, gegen einen geringen Aufpreis kann selbst die Partnerin mitspielen. Wie kann das sein? Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie auch Sie in die Vorzüge einer Fernmitgliedschaft im Golfklub gelangen können und erhalten Sie Einblicke in die günstige Welt des Golfs.

Beide Arten einer preisgünstigen Mitgliedschaft im Golfklub sagen dasselbe aus. Eine der Hauptvoraussetzungen für eine Fernmitgliedschaft ist, dass das Mitglied weit von der Golfanlage entfernt wohnt. Für den Betreiber ist klar, dass die Nutzung dieser preisreduzierten Art Golf zu spielen, nur minimal ausfallen wird. Wer wirklich jedes Wochenende Golf spielen möchte, sucht sich eher einen Klub in der Nähe und bucht sich dort zu den regulären Konditionen ein. Wohnen die Golfspieler 300 Kilometer oder mehr vom Golfplatz entfernt und interessieren sie sich für eine Vergünstigung beim Golf spielen, werden die Hobbygolfer kaum regelmäßig die finanziellen Belastungen einer derart langen Fahrt auf sich nehmen. So ist es den Inhabern von Golfklubs möglich, die günstigen Preise derartig zu kalkulieren.

Möchten Sie als reguläres Mitglied eines Golfklubs gerne in einer anderen Stadt auf einer Golfanlage spielen, müssen Sie in der Regel eine Rasengebühr bezahlen. Der Begriff Greenfee ist dem Englischen entnommen und bezeichnet eine Platzgebühr, die Betreiber von Golfanlagen von Nicht-Mitgliedern kassieren. Die Preise für eine Mitgliedschaft im Golfklub können verschiedene Arten der Green-Fee bereits enthalten.

Eine Vollmitgliedschaft im Golfklub enthält in der Regel alle anfallenden Gebühren, es darf also ohne weitere Gebühren beliebig oft auf der Anlage Golf gespielt werden. Bei vergünstigten Mitgliedschaften können ganz unterschiedliche Regelungen in Bezug auf die Greenfee gelten. So ist es üblich, dass das Zahlen einer Green-Fee zum Beispiel zeitlich geregelt ist. Zu Zeiten, an denen der Golfplatz schlecht besucht ist, ist dann meist keine zusätzliche Gebühr zu entrichten.