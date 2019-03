Haare aus der Bürste in den Biomüll geben

Manche befreien die Bürste täglich von den Haaren, die sich in den Borsten verfangen. Wohin damit? Einfach in den normalen Müll? dpa

Nein. Wer es richtig machen will, gibt die Haare in den Biomüll. Darauf weist der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin hin, der die Entsorger vertritt.