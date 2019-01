Harald Glööckler (53) ist nicht für Minimalismus bekannt - das hat er gerade nochmal in Berlin bewiesen. dpa

Der Designer zeigte am Sonntagabend vor dem Start der Berlin Fashion Week, die am Dienstag beginnt, bei einer Show im Berliner Ermelerhaus vor barocker Kulisse seine Show „Unadjusted Royal“ - was sich etwa mit „unangepasste Königlichkeit“ übersetzen lässt.

Zu sehen waren Ballkleider mit Corsage, bestickte oder blumengemusterte Röcke, dazu Hochsteckfrisuren in knalligen Farben - ein bunter Mix aus Adelsstil und Rockabilly. Glööcklers Mission sei es, „alle Frauen zu Prinzessinnen“ zu machen, hatte sein Unternehmen vorab mitgeteilt.

Auf dem Laufsteg präsentierten Prominente wie die Sängerin Kristina Bach, Xenia Prinzessin von Sachsen oder der Schauspieler Julian F. M. Stoeckel die Entwürfe.

Website Harald Glööckler

FOTO: Jens Kalaene

FOTO: Jens Kalaene

FOTO: Jens Kalaene