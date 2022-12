Hautpflege : Im Winter auch tagsüber zur Nachtcreme greifen

Köln Die kalte Jahreszeit macht der Gesichtshaut oft zu schaffen. Doch manchmal findet man ein gutes Gegenmittel im eigenen Kosmetikschrank.

Die Tagescreme trägt man am Tag auf - und die Nachtcreme nachts. Klingt logisch, kann man im Winter aber mal anders machen. Denn dann braucht die Haut auch tagsüber eine besonders fettreiche Pflege. Darauf weist die Kölner Dermatologin Uta Schlossberger hin.

„Wir wissen, dass ab acht Grad nach unten die Talgdrüsen aufhören Talg zu produzieren“, so Schlossberger. Der natürliche Schutz der Haut leidet. Hinzu komme in den Wintermonaten ein häufiger Wechsel zwischen trockener Heizungsluft in den Innenräumen - und kalter Luft draußen. Das strapaziert die Gesichtshaut. Sie ist oft trockner als im Sommer und schuppt.