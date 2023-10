Nasse Füße adé Imprägnieren, waschen, pflegen: So schützen Sie Lederschuhe

Und „richtig“ ist dabei wahrlich das Stichwort - denn für jedes Leder gibt es unterschiedliche Pflegemittel. Was Rau- und Glattleder allerdings gleichermaßen guttut, ist eine gründliche Imprägnierung noch vor dem ersten Tragen. Die schützt laut Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) nämlich nicht nur zusätzlich vor Feuchtigkeit und Nässe, sondern beugt auch tiefgreifenden Verschmutzungen vor. Entsprechende Mittel aus der Spraydose, dem Pumpzerstäuber-Fläschchen oder in flüssiger Form gibt es zum Beispiel in Fachgeschäften oder Drogeriemärkten.