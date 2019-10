Von micro bis XXL : In diese Taschen passt das halbe Leben

Micro-Bags findet man neuerdings verstärkt im Handel - in sie passt gerade mal das, was man notwendigerweise abends zum Ausgehen braucht. Hier ein Beispiel von Inyati (ca. 45 Euro). Foto: Inyati/dpa-tmn.

München/Offenbach Handtaschen dienen in erster Linie dazu, die wichtigsten Dinge im Leben einer Frau am Mann zu haben. Aber den Kultstatus der Handtasche macht das nicht aus. Sie ist immer auch ein modisches Statement.

Manche sind so klein, dass man sie am kleinen Finger trägt. Es passt gerade mal ein Schlüssel hinein. Die etwas größeren Varianten der Micro-Bags bieten immerhin Stauraum für Smartphone, Kreditkarte und Autoschlüssel. Sie sind eine tolle Alternative zur klassischen Handtasche, wenn man abends ausgeht. „Darüber hinaus sind aber auch Taschen gefragt, in die das halbe Leben passt“, so Lindemann weiter.