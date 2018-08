Iron Maiden: Heavy-Metal-Legenden denken noch längst nicht ans Aufhören

Sie sind seit über 40 Jahren im Geschäft, haben das Musikgenre des Heavy Metals wie kaum eine andere Band geprägt und gerade erst eine Tour durch ganz Europa beendet. Die Rede ist von Iron Maiden, jener britischen Metalband um Frontmann Bruce Dickinson, die Anfang der 1980er Jahre ihren internationalen Durchbruch feierte und bis heute rund um den Globus die Stadien füllt.

Längst kann die Band als popkulturelles Phänomen gelten, da ihr Einfluss sich weit über die Grenzen des Genres hinaus erstreckt. Ans Aufhören denkt Dickinson auch nach seinem 60. Geburtstag, den er dieses Jahr im August feierte, noch lange nicht. Seine kürzlich erschienene Autobiografie bietet Anlass sowohl für einen Rück- wie auch für einen Ausblick. Frontmann Bruce Dickinson: 60 Jahre und "kein Interesse an Ruhestand"

Am 7. August wurde Bruce Dickinson, der nicht nur Iron-Maiden-Frontmann, sondern auch Pilot und neuerdings Buchautor ist, 60 Jahre alt. Gefeiert wurde - natürlich - auf der Bühne: An jenem Tag trat er mit seinen Bandkollegen noch in Birmingham auf, bevor Iron Maiden mit zwei weiteren Konzerten in London ihre lange und erfolgreiche Europa-Tour "Legacy of the Beast" beendeten. Doch die letzte Tour der legendären britischen Metaler soll das nicht gewesen sein: Im Interview mit Deutschlandfunk Kultur verriet Dickinson: "Wir geben auf der ganzen Welt ausverkaufte Stadion-Konzerte. Wir sind also ziemlich erfolgreich gerade. Und die Kurve geht steil nach oben. Ich habe also kein Interesse daran, in Ruhestand zu gehen. Und Iron Maiden werden auch keine letzte Tournee ankündigen." Gute Nachrichten für Fans, die die vergangene Tour verpasst haben oder einfach nicht genug bekommen können. Wer noch aktuelle T-Shirts oder andere Fanartikel braucht, wird beim bekannten Versandhändler EMP fündig und kann sich so die Zeit bis zur nächsten Iron-Maiden-Tour verkürzen. Wann es so weit sein wird, ist allerdings noch offen. Fast schon sicher scheint jedoch, dass es nicht nur eine neue Tour geben wird, sondern gleich auch noch ein neues Album: "Ich bin mir absolut sicher, dass es ein weiteres Album von uns geben wird. Und wenn das dann fertig ist, gehen wir auch wieder auf Tour. Wie lange das noch so weitergehen wird? Keine Ahnung", zitiert das Onlinemagazin Metal.de Steve Harris, den Gründer und Bassisten der Band.

Rückblick auf ein bewegtes Musikerleben

Im Interview und in seiner Anfang des Jahres im Heyne Verlag erschienenen Autobiografie blickt Dickinson aber nicht nur in die Zukunft, sondern auch zurück auf ein schon jetzt mehr als bewegtes Musikerleben. Zu nennen ist da auch seine zeitweilige Trennung von Iron Maiden in den 1990er Jahren. Als Solo-Künstler nahm er nicht nur weitere Alben auf, sondern spielte zugleich eines der bemerkenswertesten Konzerte der jüngeren Musikgeschichte: Mitten im Bosnienkrieg erhielt er die Anfrage, im eingekesselten Sarajevo ein Konzert zu geben. Er sagte zu, doch die Einreise gestaltete sich als ebenso schwierig wie lebensgefährlich: Ursprünglich via Helikopter sollten Dickinson und seine Musiker in die zerbombte Stadt eingeflogen werden. Daraus wurde jedoch nichts. So mussten sie stattdessen einen Road-Trip mitten durch das leidgeplagte Kriegsgebiet unternehmen. Diese Episode aus seiner Biografie wurde auch in dem Dokumentarfilm "Scream For Me Sarajevo" eindrucksvoll verarbeitet. 1999 stieß Dickinson dann zurück zu Iron Maiden und führte die Band zu alter Stärke zurück. Zwar veröffentlichte die übrigen Bandmitglieder in den 1990ern auch ohne ihn weiterhin Alben, doch die beiden Scheiben "The X Factor" und "Virtual XI" mit Interims-Frontmann Blaze Bayley waren vielen alteingesessenen Fans zu düster und zu melancholisch. Zu Iron Maiden gehören die Werke aus dieser retrospektiv oftmals als "Krisenzeit" bezeichneten Periode trotzdem. Mit den jüngeren Alben nach der Reunion boten "die Eisernen" einen zunehmend komplexeren und progressiveren Sound an, der auch auf der neuesten Veröffentlichung "The Book of Souls" (2015) merklich zu hören ist. Wie sich der Sound der Metallegenden in Zukunft entwickelt, bleibt noch abzuwarten. Sicher aber fast scheint, dass es weiterhin schnell und metallisch zugehen wird und dass es definitiv nicht nach Ruhestand klingen wird, wenn sich Iron Maiden für ihr nächstes Album zusammenfinden. Bildunterschrift: Auch nach über 40 Jahren zeigen Iron Maiden keine Ermüdungserscheinungen - auf ihrer Tour "Legacy of the Beast" füllten sie wieder die Arenen Europas. Bildrechte: Flickr Iron Maiden dr_zoidberg CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten