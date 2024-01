Der menschliche Collie Das ist kein Hund! Japaner lebt in diesem 13.000-Euro-Kostüm

Auf seinem Youtube-Kanal „I want to be an animal“ (zu deutsch: „Ich möchte ein Tier sein“) lässt er seine Zuschauer an seinem Traum teilhaben. Seine Videobeschreibung: „Ich bin Toco, ich wollte ein Tier sein und bin ein Collie geworden“, – ein sehr realistisch aussehender sogar. Wegen der Größe dieser Rasse fiel die Wahl auf einen Collie. Toco zufolge unterscheide sich diese nicht sehr von der eines Menschen, schreibt er in einem seiner Videos.