später lesen Schmerzen für die Schönheit Jede zweite Lockenhilfe ist mangelhaft FOTO: Monique Wüstenhagen FOTO: Monique Wüstenhagen Teilen

Twittern

Teilen



Wer schön sein will, muss leiden, heißt es. So sollte es zwar längst nicht mehr sein. Allerdings fielen fünf von neun Lockenstäben und Haarcurlern in einer Stichprobe der Stiftung Warentest mit der Note „mangelhaft“ durch - in der Gesamtwertung sowie in puncto Sicherheit. dpa