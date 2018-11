später lesen In vielen Shampoos enthalten Keratine machen das Haar leicht kämmbar FOTO: Christin Klose FOTO: Christin Klose Teilen

Twittern

Teilen



Keratine bilden den Hauptbestandteil von Haut, Haaren und Nägeln. Sie bestehen aus Aminosäureketten, die in Form von Fasern so miteinander verbunden sind, dass sie für ein hohes Maß an Stabilität sorgen. dpa