Plus-Size-Mode : Kurven richtig betonen und nicht verstecken

Eine große Oberweite oder ein breiterer Po: Sich und ihre Kurven modisch in Szene zu setzen, fällt vielen Frauen mit Übergröße schwer. Expertinnen erklären, wie es gelingt.

„Es gibt so verschiedene Gründe, Plus-Size zu tragen - wegen des breiteren Pos, der großen Oberweite oder des Bauchs“, führt Milena Georg aus, Modeberaterin bei der Stilberatung Zalon by Zalando. „Man muss also erst einmal herausfinden, was man am eigenen Körper betonen und was lieber kaschieren möchte.“