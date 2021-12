Die neue Mode am Fuß : Leichte Schuhe für schwere Zeiten

Deutschland Die Pandemie hat einiges verändert, auch in der Schuhmode. Im Trend sind nun straßentaugliche Hausschuhe, Gummistiefel und derbe Kletterschuhe.

Landowski führt den Outdoor-Trend auf den soziokulturellen Einfluss der Pandemie zurück: „Gefühlt hat jetzt jeder einen Camper, geht Wandern und Zelten.“ Claudia Schulz ergänzt: „Manche dieser Modelle sehen sogar so aus, als ob ich in Kanada Holz fällen wollte.“

Ebenfalls pandemiebedingt macht sich in der Mode allgemein eine neue Lässigkeit breit - in der Oberbekleidung und bei den Schuhen. An letzteren merkt man das etwa an dem Stretchanteil - es gehe nicht mehr ohne, so die Trendanalystin Schulz.