Fashion Week : Leni Klum präsentiert Kollektion auf Modewoche

Leni Klum als Model in ihrer Show „Leni Klum x About You“ im Rahmen der About You Fashion Week. Foto: Britta Pedersen/dpa

Berlin Auf den Spuren ihrer Mutter: Die Tochter von Topmodel Heidi Klum hatte auch in diesem Jahr ihren Auftritt bei der Berliner Modewoche.

Am Sonntag stellte sie im Kraftwerk eine Kollektion vor, an der sie nach Angaben des Onlinehändlers About You auch mitgearbeitet hat. Die 17-Jährige lief in der Show auch selbst mit. Und, was gab es da zu sehen? Unter anderem weite Jeansjacken und Latzhose. Andere Frauen trugen auf dem weißen Laufsteg bauchfreie Pullover und grüne Hosen.