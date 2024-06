Angesagter Animal-Print Leomuster liegt im Trend - so können Sie es kombinieren

„In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde das Leopardenmuster von einigen als luxuriös und stilvoll angesehen, insbesondere in Verbindung mit Hollywood-Ikonen wie Marilyn Monroe“, sagt Jutta Flick, Personal Shopperin und Stylistin. Auch im folgenden Jahrzehnt war das Muster beliebt, wurde mit der aufkommenden Disco-Kultur in Verbindung gebracht - übrigens nicht nur in der Mode. Auch Accessoires und Möbel trugen Leo. „In den 1980er-Jahren erreichte das Leopardenmuster eine breite Akzeptanz und wurde in verschiedenen Designerkollektionen präsentiert“, so Flick.