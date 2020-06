Experten bewerten : Lohnt es sich, Waschmittel selbst herzustellen?

Berlin Das Selbermachen statt Kaufen boomt - aus Lust aufs Ausprobieren und für den Umweltschutz. Was taugen eigentlichen Formeln für Waschmittel-Mischungen, die man zu Hause zusammenrühren kann?

Das Internet ist voll mit Anleitungen zum Selbermachen von Waschmitteln. Sie sollen umweltschonender, plastiksparender und auch noch billiger als die herkömmlichen Mittel aus der Drogerie sein. Doch was können die DIY-Produkte wirklich?

„Erstmal spart man ganz viel Transportgewicht“, sagt Rolf Buschmann vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Denn Reiniger enthalten bis zu 90 Prozent Wasser, das immer mittransportiert werden muss. „Wasser kommt aber auch zu Hause aus der Leitung.“ Außerdem spare man die Plastikverpackung ein, in der konventionelle Produkte meist verkauft werden, und man greift bei der eigenen Herstellung in der Regel auf Naturprodukte zurück.

Sind konventionelle Waschmittel also eher umweltschädlich?

Per se lässt sich das nicht sagen. „Die waschaktiven Substanzen - genannt Tenside, die in Waschmitteln enthalten sind - müssen genau wie Seife vollständig biologisch abbaubar sein, um in der EU eingesetzt werden zu dürfen“, sagt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).