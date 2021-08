Herbst und Winter 2021/22 : Männermode: Für immer Casual Friday

Hamburg/Frankfurt Es tut sich was in der Männermode. Manche werden es lieben, etwa das schleichende Ende der traditionellen Anzugmode im Alltag. Gewöhnungsbedürftig dagegen dürften Shorts im Winter sein.

Ganz vorbei soll es mit der Krawatte im Job sein - zumindest für die, deren Unternehmen nicht weiterhin einen Dresscode vorsehen. Der Schlips sei dann nur noch Accessoire für besonders wichtige berufliche Anlässe. „Der Casual Friday wird so zur Casual Week“, fast Maria Hans die Entwicklung zusammen. Der Casual Friday steht dafür, dass in manchen Unternehmen mit sonst strengen Vorgaben immer freitags die Kleidung lässiger sein darf.

Die Alternative übrigens, für alle, die den Hugh-Hefner-Look dann doch scheuen, ist der klassische Trenchcoat - „gern auch in typischem Beige oder mit einem dezenten Karomuster“, so Rose.

Unter den Mänteln, trägt Mann Strick. Viele Designer setzen aktuell auf legere Pullover, den Pullunder über dem Hemd und extragroße Schals in ihren Kollektionen. Wie auch in der Frauenmode verwenden sie hierfür gerne das Zopfmuster. Erhalten aus den vergangenen Winter- und Herbstsaisons übrigens bleibt der Rollkragen-Pullover. „Das Besondere dabei: Man trägt den Kragen in voller Länge, krempelt ihn also nicht mehr um“, erklärt Modeberater Andreas Rose.