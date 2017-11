Männermode: Jacken-Trends für den Winter

Es wird kalt - kein Wunder, dass Stepp und leichte Daunenjacken derzeit im Handel sehr erfolgreich sind. Mehrere angesgate Varianten unterstreichen dabei den persönlichen Stil. dpa

Besonders im Sportjacken-Sortiment sind sie fest etabliert: Durch ihre praktische Funktion, Universalität und Leichtigkeit haben sich Stepp und leichte Daunen zu einer Allzweckjacke entwickelt, informiert das Branchenmagazin „Textilwirtschaft“ (Ausgabe 46/2017).

Die Hersteller bieten Männern in dieser Saison bei den Jacken frische Farben, glänzende, matte oder beschichtete Oberflächen mit einer besonderen Haptik. Auch Modelle mit Extra-Funktionen wie besonderen Taschenlösungen und Zippern sowie Materialmixe sind angesagt.

Für kältere Temperaturen liegen auch Marken-Parka voll im Trend sowie wind- und wetterfeste Modelle aus Nylon oder Wollmischungen. Im kernigen Look sind die Parka mit Kordel, großem Zipper, Lammfell oder Teddyfutter ausgestattet. Es gibt aber auch edlere Modelle mit Fell-Details am Kragen. Einige Hersteller kombinieren den Tragekomfort der Leichtdaune mit Schnitten des Parka-Stils. Andere setzen auf Understatement - also Parka ohne dekorative Elemente.