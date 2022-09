Klare Kante : Mailänder Fashion Week: Etros Neuer überzeugt beim Debüt

Farbenfroh, aber gradlinig - so sieht die Zeitenwende bei Etro aus. In Mailand wurde nun die Damenkollektion für Frühjahr-Sommer 2023 präsentiert. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa

Mailand Eigentlich steht das Label Etro für Hippie-Glamour. Doch „diese Welt gibt es so nicht mehr“, sagte jüngst der neue Kreativchef Marco de Vincenzo. Viele blickten in Mailand daher gespannt auf seine Debütkollektion.

Zeitenwende bei Etro: Mit Marco de Vincenzo hat das italienische Modehaus zum ersten Mal einen Kreativchef, der nicht zur Gründerfamilie gehört. Seine Debütkollektion präsentierte er nun anlässlich der Mailänder Fashion Week mit den Trends für die Saison Frühjahr/Sommer 2023. Und der 44 Jahre alte Sizilianer deutete gleich an, dass er gewillt sei, Etro neu zu erfinden.

Etro startete 1968 als Stoffweberei, seit 1994 gibt es auch Modekollektionen. Seither steht das Label für Hippie-Glamour mit opulenten Mustern rund um das Paisley. „Ich denke, diese Welt gibt es so nicht mehr“, gab de Vincenzo im Juni dem Branchenportal „The Business of Fashion“ erste Einblicke in seinen Designansatz. „Für mich war immer die Pracht der Stoffe die wahre Essenz der Marke.“