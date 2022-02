Keine akute Gefahr : Make-up im Test: Kompaktpuder enthalten bedenkliche Stoffe

Berlin Kompaktpuder enthalten eigentlich immer natürliche Stoffe. Was an sich gut ist, könnte aber zum Problem werden - wenn Richtwerte für gesundheitsgefährdende Schwermetalle überschritten werden.

„Unterirdisch“ überschreibt die Zeitschrift „Öko-Test“ ihrer Analyse von Kompaktpudern. Labore haben in sieben von 20 Schminkprodukten Schwermetalle wie Blei, Arsen und Antimon gefunden. Und zwar in einer Höhe, die man laut „Öko-Test“ bei der Herstellung vermeiden könnte. Außerdem fand sich in jedem zweiten Puder das Kontaktallergen Nickel.