Gut gekleidet in den Herbst Mehr Weite wagen: Die aktuellen Trends in der Männermode

Ganz klar: Layering, also das Übereinanderschichten verschiedener Stücke. Oder anders gesagt: der gute alte Lagenlook. Der ist praktisch in der Übergangszeit, wenn man nicht ganz sicher ist, wie warm oder kalt es wirklich wird. Oder an milden Wintertagen, die tagsüber viel zu warm für einen dicken Pulli plus Jacke sind, abends aber noch mal richtig kühl werden.