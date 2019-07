Trendschuh : Michael Michalsky: Sneaker gehen auch mit 99

Berlin Lässig, sportlich und ein bisschen unangepasst: Wer Sneaker anzieht, zeigt wer er ist. Oder wer er gern wäre. Ob in Leder, Baumwolle oder Synthetik, klassisch weiß oder farbenfroh - straßentaugliche Turnschuhe sind angesagt.

Seit Jahren geben die Deutschen Millionen dafür aus, selbst Rentner und Manager steigen in Sneaker. Bei der Modewoche in Berlin beschwören Designer den Boom: „Dieser Trend wird nie verglühen“, meint etwa Michael Michalsky. „Vielleicht haben wir ja bald auch einen Bundeskanzler in Sneakers - you never know.“ Die Mode-Experten meinen aber auch: Nicht jeder sollte alles tragen.