Der deutsche Stil: Inspiration für die Modewelt : Mit neuer deutscher Mode in der Welt zu Hause

Die deutsche Mode gilt als nachhaltig, zeitlos und praktisch - und ist damit genau am Puls der Zeit. "Fashion of Germany" gilt als Inspiration für die globale Modewelt. Auch die lebendige deutsche Einwanderungskultur spielt bei dieser Entwicklung eine tragende Rolle. Eine deutsche Metropole als Epizentrum der Modewelt?

Berlin hat es nicht nur in der Party- und Szenekultur geschafft, sich gegen andere Großstädte durchzusetzen: Auch in der jungen Mode ist die hippe deutsche Metropole ganz weit vorne. Berlin könnte sich in den nächsten Jahrzehnten als neuer Player bei den internationalen Modemetropolen behaupten: Anders als in London, Paris oder Mailand ist in Berlin alles möglich, hier traut man sich noch was. Damit ist die deutsche Hauptstadt neuer Anziehungspunkt für Kreative und Modeschöpfer aus aller Welt, so wie es New York Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre war. Die Beziehung zwischen Stadt und Style wird aktuell neu definiert: Berlin etabliert sich als unkonventionelle Modestadt, auf seinen Straßen entwickelt sich eine ganz neue "Fashion of Germany". Hier geht es nicht so sehr ums Auffallen, sondern um Qualität, nachhaltige Herstellung, zeitlose Eleganz und bewusste Zurückhaltung. Dieser klassische deutsche Modestil verschmilzt auf faszinierende Weise mit kulturellen Einflüssen aus aller Welt: Schließlich ist Deutschland ein Einwanderungsland, und so finden sich modische Zitate anderer Kulturen in den deutschen Modeschöpfungen nieder. Auch für in Deutschland arbeitende Designer stellt diese neue Entwicklung eine einzigartige Chance dar, sich in der internationalen Modewelt auszuzeichnen.