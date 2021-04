Voller Fokus auf den Schuh : Mode-Accessoire für Maskenträger

Flache Sandalen liegen in diesem Sommer im Trend - denn wir mögen es derzeit einfach gerne bequem. Hier ein Beispiel von Deichmann (ca. 20 Euro). Foto: Deichmann/dpa-tmn

Düsseldorf Corona beeinflusst so vieles, auch unsere Mode. Der Schluffi-Look ist gerade besonders beliebt - selbst, wenn wir die Wohnung verlassen. Und das bleibt auch erst mal so, zeigt die neue Schuhmode.

Das Tragen der Masken macht es Accessoires schwer. Große Ohrringe zum Beispiel sind lästig beim Auf- und Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes. Hüte verstecken ja noch mehr vom Gesicht. Und so weiter. Aber es gibt einen modischen Gewinner: Schuhe.

Sie stören nicht, und sie sieht man weiterhin sehr gut. Vor allem wandert doch unser Blick gerad häufig weg vom unangenehm maskierten Gesicht des Gegenüber und nach unten - und damit zu den Schuhen. „Vor allem dann, wenn wir wieder vermehrt draußen unterwegs sein können, wird sich diese Tendenz verstärken“, glaubt Trendexpertin Karolina Landowski von der Messe Gallery Shoes in Düsseldorf.

Schuhe haben sich auch verändert in der besonderen Zeit, in der wir leben. Schaut man sich bei den internationalen Top-Designern um, stellt man fest: Bequemlichkeit ist angesagt. „Das hat natürlich auch etwas mit der Corona-Epidemie zu tun“, sagt die Schuhexpertin Landowski. „Denn die hat es, nicht zuletzt durch das vermehrte Homeoffice mit sich gebracht, dass der lässige Casual-Stil sich auch in der Schuhmode durchgesetzt hat.“