Dick anziehen statt heizen : Modedesigner Michalsky: Warme Pullis wieder im Trend

Berlin Auch die Mode steht im Zeichen der Energiekrise. Denn zu Hause heißt es nun warm anziehen. Modedesigner Michael Michalsky hält dicke Pullis für den kommenden Winter-Trend.

„Beziehungsweise: Man konnte die ganz dicken Pullis sowieso nie tragen, weil es einfach keine Winter mehr gab“, sagte er am Mittwochabend (5. Oktober) am Rande der „Tribute to Bambi“-Gala in Berlin. Er selbst wolle „jetzt endlich mal zu Hause die Pullis anziehen, die ich schon seit Jahren nicht wegen Global Warming anziehen kann, die ich immer für Winter-Saisons designt habe“.