„Modest Fashion“ : Muslimas erziehen Modebranche zur Zurückhaltung

Ein Model präsentiert eine Kreation des Labels Chantique auf der Torino Fashion Week. Das Angebot an schicker Mode für gläubige Muslimas lässt teils noch zu wünschen übrig. Die Labels haben „Modest Fashion“ als Markt entdeckt - aber vielen fehlt noch ein Gespür für zurückhaltende, modische Looks. Foto: Islamic Fashion and Design Council.