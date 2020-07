Ein Trend der das persönliche Kennenlernen ersetzt? : Neue Menschen im Netz kennenlernen

Online-Dating ist besonders für junge Menschen sehr attraktiv, da man mittels wenigen Klicks eine neue Person kennenlernen kann, ohne sich ihr dabei persönlich im realen Leben vorstellen zu müssen. Durch das Profil werden die wichtigsten Eigenschaften einer Person bereits schon sehr gut beschrieben, sodass man sich den Partner fürs Leben oftmals ganz leicht heraussuchen kann, ohne dabei vor die Tür gehen zu müssen.

Doch was macht die Dating-Apps und Webseiten so attraktiv und warum melden sich immer mehr Menschen bei der Suche nach einem Partner bei solchen Anbietern an? Wir sind dieser Frage mit Hilfe dieses Vergleichsportals auf den Leim gegangen und wollen einige interessante Eigenschaften des Online-Datings aufzeigen.

Egal, ob mit dem Smartphone oder am Rechner, Dating-Apps und Webseiten sind nahezu immer gleich aufgebaut, sodass man schnell den Dreh raus hat. Zu Beginn steht die Anmeldung auf dem Programm. Um immer über neue Personen in der Nähe oder Likes, Nachrichten oder sogenannte "Matches" informiert zu werden, ist es wichtig, dass die Daten, wie beispielsweise die Rufnummer oder Mailadresse , valide sind, sodass die Benachrichtigungen auch ankommen.

Nachdem die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen wurde, geht es ans "Pimpen" des eigenen Profils. Hierbei gibt es so viel verschiedene Faktoren zu beachten, dass auf YouTube zahlreiche Streamer eigene Videos hierzu hochladen, um hilfreiche Tipps an Neueinsteiger vermitteln zu können. Wichtig sind Bilder, die das Gesicht zeigen, sodass sich der Gegenüber einen bestmöglichen Eindruck von Ihnen machen kann. Natürlich gilt es auch bei den Angaben zum Gewicht, der Größe und anderen Eigenschaften nicht zu schummeln. Wer hier ehrlich an die Sache herangeht, hat die besten Chancen, nicht am Ende im Regen stehen gelassen zu werden. Zumeist gilt es auch sich selbst zu beschreiben. Auch hier sollte man offen und ehrlich sein, um anderen Personen einen ersten Eindruck vermitteln zu können.