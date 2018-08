später lesen Achtung, Explosionsgefahr Nicht zu dicht neben dem Haarspray föhnen FOTO: Robert Günther FOTO: Robert Günther Teilen

Twittern

Teilen



Wer zu dicht am Regal mit Haarspray oder Deo föhnt, kann sich in Gefahr bringen. Unter starker Hitzeentwicklung kann die mit einem Gasgemisch gefüllte Dose explodieren, erläutert Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutscher Feuerwehrverbandes in Berlin. dpa